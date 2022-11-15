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Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира"
15.11.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.
"Украинская формула мира" предусматривает следующее:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
По мнению Зеленского, выполнение этих пунктов позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.
Теги: саммит, мир, G20, формула, Зеленский
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