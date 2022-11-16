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Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях света по всей Украине

16.11.2022 11:00
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Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях света по всей Украине

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения, сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолоданию еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме.
Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям.
Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: произведите необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", - говорится в сообщении.
В компании также предупредили о проблемах в работе контакт-центра.
"Телефоны контакт-центра НЭК «Укрэнерго» временно не работают по техническим причинам. Мы делаем все необходимое, чтобы возобновить их работу в кратчайшие сроки.
Пока любые вопросы о работе рынка электроэнергии и других направлений деятельности «Укрэнерго» можно получить, отправив письмо на электронный адрес: [email protected] Или по телефону: +380(93)079 9569", - проинформировали в Укрэнерго.



Теги: Украина, авария, отключение, электроснабжение
 
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