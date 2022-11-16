В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества

16.11.2022 08:00

Вследствие массированной ракетной атаки рф по Украине 10 млн граждан остались без электроснабжения, несколько атомных блоков на двух АЭС отключены. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский.

"Во многих городах и районах нашей страны вновь аварийные отключения электричества. Около 10 млн украинцев без света. Больше всего по состоянию на данную минуту на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине, Львовщине. Львов и некоторые другие города приостанавливали теплоснабжение. По всей стране проблемы со связью и интернетом. Вследствие ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Это просчитанные последствия, и враг точно знал что делает", - подчеркнул глава государства.

По его словам, это ответ россии "для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили, что войну надо заканчивать".

"россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь – за миром", - подчеркнул Президент.

По информации Воздушных сил ВСУ, во время массированной ракетной атаки россия выпустила по территории Украины более 90 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила 73 из них и уничтожила 10 из 10 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и один ударный БПЛА «Орион».