ВСУ отчитались о сбитых воздушных целях 17 ноября

17.11.2022 17:00

Во время утренней атаки РФ 17 ноября силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Х-101, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять беспилотников Shahed-136. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, 17 ноября Россия снова ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области. Всего с девяти бомбардировщиков-ракетоносцев было выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555", - уточнили военные.

Также пять беспилотников Shahed-136 атаковали Украину с территории Беларуси.