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"Укрзализныця" возобновляет рейсы в Херсон
18.11.2022 13:00
"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд из Киева в Херсон. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе". Вагоны же расписали украинские художники", — отметил Хлань.
По его словам, поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.
Теги: Киев, Херсон, поезд, Укрзализниця
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