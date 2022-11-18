"Укрзализныця" возобновляет рейсы в Херсон

18.11.2022 13:00

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд из Киева в Херсон. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе". Вагоны же расписали украинские художники", — отметил Хлань.

По его словам, поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.