Войска РФ обстреляли ЗАЭС - Энергоатом

20.11.2022 16:00

Российские военные все утро 20 ноября обстреливали Запорожскую АЭС. Зафиксировано более 12 "прилетов" на площадку станции, сообщили в Энергоатоме.

Отмечается, что в результате атаки повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование ЗАЭС.

Также было три попадания в районе подстанции Радуга, сведения о которых выясняются.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целились и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - подчеркнули в компании.