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Войска РФ обстреляли ЗАЭС - Энергоатом

20.11.2022 16:00
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Войска РФ обстреляли ЗАЭС - Энергоатом

Российские военные все утро 20 ноября обстреливали Запорожскую АЭС. Зафиксировано более 12 "прилетов" на площадку станции, сообщили в Энергоатоме.
Отмечается, что в результате атаки повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование ЗАЭС.
Также было три попадания в районе подстанции Радуга, сведения о которых выясняются.
"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целились и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - подчеркнули в компании.



Теги: обстрел, оккупанты, ЗАЭС
 
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