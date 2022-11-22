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Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах
22.11.2022 10:00
В течение суток 22 ноября во всех регионах Украины будут применены плановые отключения, сообщает Укрэнерго.
В компании напоминают, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.
Теги: Украина, ограничение, электроснабжение
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