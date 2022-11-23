- Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон08:00
- Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах10:00
- Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства (ВИДЕО)11:00
- В ОП перечислили оружие, необходимое Украине для победы17:00
- Войска РФ обстреляли ЗАЭС - Энергоатом16:00
- В "Укрэнерго" сообщили о планах отключений в воскресенье10:00
- Британский премьер Сунак неожиданно приехал в Украину18:00
- "Укрэнерго" не планирует аварийных отключений света в субботу10:00
- "Укрзализныця" возобновляет рейсы в Херсон13:00
- В Киев прибыл исполнительный вице-президент Еврокомиссии12:00
Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон
В освобожденную от российских оккупантов Херсонскую область приехали представители 20 стран - Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств. Иностранные дипломаты имели возможность воочию увидеть последствия военных преступлений России. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Благодарю, что вы в таких сложных и опасных условиях прибыли сегодня сюда, чтобы помочь нам, услышать нас и рассказать об этом в своих странах. Враг отходил и пытался разрушить все, до чего мог добраться. В первую очередь вопрос касался объектов критической инфраструктуры. Они разрушили мосты, электроэнергетическую инфраструктуру, а это автоматически влечет обеспечение города водой, канализацией, теплом. Они забрали всю коммунальную технику, компьютеры", - отметил он.
Теги: визит, Херсон, освобождение, дипломат
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"17:00
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам15:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов13:00
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон08:00
- Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины17:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- ЦИК Казахстана огласил итоги президентских выборов12:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир
- Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе