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Глава британского МИД приехал в Киев
25.11.2022 13:00
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли прибыл с визитом в Украину. В Киеве он встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Слова не дадут свет этой зимой. Слова не оградят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины", - написал глава британского МИД в Twitter.
Теги: Киев, Великобритания, визит, МИД, глава
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