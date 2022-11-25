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В результате обстрела Херсона погибли 7 человек

25.11.2022 10:00
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В результате обстрела Херсона погибли 7 человек

В результате российского обстрела Херсона вечером в четверг 7 человек погибли и 21 ранен. Об этом  сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
«Сегодняшний день — это очередная ужасная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер — 21 раненый и 7 погибших. Вечная память погибшим от рук российских захватчиков», — рассказал Янушевич.



Теги: Херсон, обстрел, погибшие
 
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