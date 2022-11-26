В Укрэнерго дали прогноз по восстановлению электроснабжения (ВИДЕО)

26.11.2022 11:00

Энергосистема Украины может выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телемарафона.

"Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близкий к тому, что был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше. Поэтому графики ограничений будут оставаться, но у нас есть надежда, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим", - отметил он.