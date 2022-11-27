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РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога
27.11.2022 15:00
Утром 27 ноября россияне ударили двумя ракетами по железной дороге Кривого Рога. Об этом заявил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
"Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская громада по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет", - подчеркнул Ситниченко.
По его словам, ударной волной повреждены также жилые дома. К счастью, пострадавших нет.
Теги: Россия, Кривой Рог, железная дорога, оккупанты, ракетный удар
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