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В Киев прибыли главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции
28.11.2022 14:00
Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции прибыли в Киев. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с самыми высокими должностными лицами Украины, это самая большая группа министров, которые посетили Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос, как дальше поддерживать Украину", - говорится в сообщении.
Теги: Киев, визит, Европа, МИД, глава
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