В Киев прибыли главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции

28.11.2022 14:00

Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции прибыли в Киев. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с самыми высокими должностными лицами Украины, это самая большая группа министров, которые посетили Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос, как дальше поддерживать Украину", - говорится в сообщении.