В Украину идут декабрьские морозы

29.11.2022 12:00

В ближайшее время в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С 1 декабря в Украине похолодает, ночью будут доминировать "минусы", днем преимущественно ожидаются небольшие морозы", - рассказала синоптик.

По словам Диденко, в дальнейшем морозы будут только усиливаться. Уже через неделю предполагается еще большее похолодание.

"По предварительным прогнозам, усиление морозов предполагается с 7 декабря, особенно это касается северных областей", - отметила эксперт.

Как сообщила синоптик, сегодня в некоторых областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Кроме того, усилится ветер. В Приазовье - вплоть до штормовых волн.