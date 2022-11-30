Луганские коллаборанты просят РФ снизить темпы мобилизации

30.11.2022 10:00

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики мобилизовали более половины шахтеров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг отправил на фронт 58% шахтеров "Востокуголь", на которую оккупанты записали большинство "отжатых" шахт региона.

Коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях юга Украины захватчики проверяют детей, которые не ходят в российские школы.