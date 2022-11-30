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Луганские коллаборанты просят РФ снизить темпы мобилизации
30.11.2022 10:00
На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики мобилизовали более половины шахтеров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг отправил на фронт 58% шахтеров "Востокуголь", на которую оккупанты записали большинство "отжатых" шахт региона.
Коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях юга Украины захватчики проверяют детей, которые не ходят в российские школы.
Теги: Донбасс, мобилизация, ЛНР, шахтеры
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