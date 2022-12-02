Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин пригрозил руководителям облэнерго за несправедливые отключения

02.12.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин пригрозил руководителям облэнерго за несправедливые отключения

Руководители облэнерго будут нести ответственность за несправедливое отключение потребителей от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Как сообщили в Минэнерго, они получают  множество жалоб на несправедливые отключения, а также на несоблюдение графиков. На прошлой неделе количество таких жалоб выросло вдвое, больше всего их поступило из Киева, Киевской области, Полтавы и Львова.
Во время совещания в Минэнерго пришли к выводу, что жалобы потребителей обоснованные, и заявили, что облэнерго несут прямую ответственность за несправедливое распределение электроэнергии.



Теги: отключение, облэнерго, Кабмин, электроснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх