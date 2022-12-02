На западе Украины произошло землетрясение

02.12.2022 12:00

В Черновицкой области 1 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на глубине 6 км.

Отмечается, что по классификации землетрясений оно относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.