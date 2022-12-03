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В СНБО подсчитали оставшиеся у РФ ракеты
03.12.2022 11:00
У России ракет хватит еще на 3-4 обстрела большой мощности. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.
"Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские войска ПВО сбивают 75-90% ракет. Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще три - четыре обстрела большой мощности", - говорится в сообщении.
Данилов отметил, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается, и россияне "вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру".
Также он сказал, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России на сегодня пока не подтверждена.
Теги: Россия, ракеты, СНБО
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