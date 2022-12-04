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БФ BHA&Save the children предлагает помощь социально незащищенным категориям ВПЛ
04.12.2022 13:00
Некоторые семьи внутри перемещенных лиц в Украине могут получить финансовую поддержку от благотворительной организации BHA&Save the children. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.
Речь идет о лицах, переместившихся в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области.
Прием заявок осуществляется через горячую линию или в личные сообщения на официальной странице Facebook.
Теги: деньги, помощь, благотворительность, ВПЛ
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