В Кремле заявили о планах Путина посетить Донбасс

04.12.2022 08:00

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского диктатора Владимира Путина «со временем» приехать на оккупированный восток Украины. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram.

«Путин со временем посетит Донбасс», — сказал Песков. При этом он не сообщил больше никаких подробностей или дат.