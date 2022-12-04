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В Кремле заявили о планах Путина посетить Донбасс

04.12.2022 08:00
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В Кремле заявили о планах Путина посетить Донбасс

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского диктатора Владимира Путина «со временем» приехать на оккупированный восток Украины. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram.
«Путин со временем посетит Донбасс», — сказал Песков. При этом он не сообщил больше никаких подробностей или дат.



Теги: Донбасс, Путин, визит, Песков
 
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