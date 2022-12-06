Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)

06.12.2022 12:00

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря. Видео с поздравлениями опубликовано в Telegram главкома.

"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! Всем, кто в строю, - сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - написал он в комментарии к видео.