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Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)

06.12.2022 12:00
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Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря. Видео с поздравлениями опубликовано в Telegram главкома.
"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! Всем, кто в строю, - сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - написал он в комментарии к видео.



Теги: поздравление, День Вооружённых Сил, Залужный
 
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