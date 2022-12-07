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В Нафтогазе заявили о повреждении 350 газовых объектов из-за обстрелов

07.12.2022 15:00
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В Нафтогазе заявили о повреждении 350 газовых объектов из-за обстрелов

Ракетные удары России по территории Украины повредили 350 объектов компании Нафтогаз. Об этом сообщил ее председатель правления Алексей Чернышов.
По его словам, с начала российского вторжения энергетическая инфраструктура испытывает масштабные разрушения. Больше всего – на территориях, где продолжаются боевые действия.
"Пострадала также газодобывающая инфраструктура Нафтогаза – вражеские ракеты попали и в нее. С начала российской агрессии повреждено более 350 объектов предприятий группы Нафтогаз. Это объекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Кроме того, повреждено более 450 км газопроводов", – рассказал Чернышов.
Он отметил, что это не первые обстрелы газодобывающей инфраструктуры. До этого россияне уже уничтожили десятки объектов на ранее оккупированных территориях в Харьковской области и активно обстреливали прилегающие к ней.
"Сейчас, фактически, Украина должна перестроить свою энергетическую инфраструктуру, так, чтобы она была способна функционировать в условиях войны. И эта зима будет решающей. С одной стороны – это тяжелое испытание, с другой – опыт, которого сегодня нет ни у одной другой страны", – считает Чернышов.



Теги: Нафтогаз, повреждения, обстрелы
 
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