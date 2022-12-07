В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго

07.12.2022 12:00

По состоянию на 11.00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключаемых из-за повреждения электросетей, в плановые показатели, сообщает Укрэнерго.

Сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Также ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah.