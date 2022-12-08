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Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным

08.12.2022 16:00
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Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным

Представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских и российских военнопленных. Это произошло на прошлой неделе. Об этом говорится в заявлении МККК.
"На прошлой неделе МККК совершил один двухдневный визит к украинским военнопленным, еще один состоится на этой неделе. В этот же период были осуществлены визиты к российским военнопленным, а до конца месяца запланировано еще несколько визитов. МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких", - говорится в сообщении.
"Эти визиты являются важным шагом вперед для сохранения человечества в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. У нас есть возможность проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что их семьи получают обновленную информацию. Ожидаю, что эти посещения приведут к тому, что доступ ко всем военнопленным станет более регулярным", – заявила президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер, которая сегодня прибыла в Украину с четырехдневным визитом.



Теги: Украина, Красный Крест, военнопленный
 
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