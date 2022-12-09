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Центробанк РФ "открыл отделения" на оккупированных территориях Украины
09.12.2022 17:00
Банк России заявил об "открытии" "территориальных учреждений" в так называемых "ЛНР"/"ДНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, к Южному главному управлению (Краснодар) "отнесли" "отделения" по "ДНР"/"ЛНР" и Херсонской и Запорожской области - сюда же ранее было "отнесено" и "отделение" по оккупированному Крыму.
Теги: Россия, Донбасс, Запорожская область, центробанк, Херсонская область, оккупация
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