Центробанк РФ "открыл отделения" на оккупированных территориях Украины

09.12.2022 17:00

Банк России заявил об "открытии" "территориальных учреждений" в так называемых "ЛНР"/"ДНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, к Южному главному управлению (Краснодар) "отнесли" "отделения" по "ДНР"/"ЛНР" и Херсонской и Запорожской области - сюда же ранее было "отнесено" и "отделение" по оккупированному Крыму.