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Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены

10.12.2022 10:00
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Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены

Промышленные объекты в Украине могут перейти на ночной график работы в целях экономиии энергоресурсов. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом он отметил, что в стране будет действовать список потребителей электроэнергии по приоритетности, в котором бизнес (кроме критически важного и вовлеченного в оборону) находится на последнем месте.
"Понимаем, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса. Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены", - сказал Шмыгаль.



Теги: бизнес, экономия, ночная смена, электроэнергия, Кабмин
 
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