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В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ

11.12.2022 10:00
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В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ

В оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме на российской военной базе. Ответственность за поджог взяло на себя партизанское движение "АТЕШ".
"База мобилизованных армии РФ в смт. Советский  в украинском Крыму - горит.
Наши агенты сработали как по нотам.
Мы долго работали над этим "проектом" и конечно у нас все получилось.
Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - сообщили партизаны в Тelegram.



Теги: Россия, Крым, пожар, военная база, партизаны
 
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