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В Украину доставили Вифлеемский огонь мира
12.12.2022 13:00
В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества. Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.
Каждый год Вифлеемский огонь мира в Украину доставляют члены скаутской организации "Пласт".
Пластуны получили огонь от скаутов из Вены на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный", а затем его доставили в кафедральный собор ПЦУ в столице. Там пластунов с Огнем встретил предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний.
"Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", - отметил митрополит Епифаний.
В Михайловском Златоверхом соборе можно будет зажечь свечу от огня из Вифлеема в течение рождественских праздников.
Теги: Киев, Рождество, Вифлеемский огонь, ПЦУ
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