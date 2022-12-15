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15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет заключения

15.12.2022 11:00
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15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет заключения

Киберспециалисты Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства вины 15 участников террористических группирований "ЛДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.
"После 24 февраля мужчины, проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, добровольно вступили в состав российских группировок. Среди них были снайперы и гранатометчики. В рядах подразделений 2-го армейского корпуса Южного военного округа вооруженных сил РФ они участвовали в боевых действиях против сил обороны на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.
Боевики выполняли указания Кремля о разграблении местных элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в РФ. Они попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на южном и восточном фронтах.
По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения. Их признали виновными по ст. 111 (государственная измена) и ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.



Теги: приговор, ДНР, ЛНР, боевики
 
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