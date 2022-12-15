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В ОП планируют отказаться от аварийных отключений электроэнергии

15.12.2022 13:00
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В ОП планируют отказаться от аварийных отключений электроэнергии

В Украине в ближайшие дни планируют ввести плановые отключения электроэнергии на всей территории Украины. Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
“Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это прежде всего, что мы требуем от областей и облэнерго: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения”, — сообщил Тимошенко.
Чиновник отметил, что сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях.
“В ближайшие дни мы хотим выйти во всех областях на плановые отключения”, — добавил заместитель руководителя ОП.



Теги: президент, офис, авария, отключение, электроэнергия, план
 
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