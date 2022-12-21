В Укрэнерго назвали регионы с самой сложной ситуацией

21.12.2022 13:00

К утру 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"Во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации.

При этом ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, остается сложной.

Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно", - говорится в сообщении.