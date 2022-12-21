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Зеленский отправился в США для встречи с Байденом
21.12.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в Twitter.
"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США.
Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - отметил он.
Теги: США, визит, Джо Байден, Зеленский
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