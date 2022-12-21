Зеленский отправился в США для встречи с Байденом

21.12.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в Twitter.

"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США.

Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - отметил он.