В работе Приват24 произошел сбой

22.12.2022 15:00

Пользователи Приват24 могут столкнуться с проблемами при использовании сервиса. Интернет-банкинг предупредил о технических работах. Об этом пишет РБК-Украина.

У некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа. Как долго будут продолжаться технические работы - не уточняется.