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В работе Приват24 произошел сбой
22.12.2022 15:00
Пользователи Приват24 могут столкнуться с проблемами при использовании сервиса. Интернет-банкинг предупредил о технических работах. Об этом пишет РБК-Украина.
У некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа. Как долго будут продолжаться технические работы - не уточняется.
Теги: работа, сбой, Приват24
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