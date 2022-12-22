В Укрэнерго сообщили о подключении еще одного блока АЭС

22.12.2022 13:00

На утро 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. Об этом сообщает Укрэнерго.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует большого времени.