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В Украине продлили коронавирусный карантин

23.12.2022 17:00
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В Украине продлили коронавирусный карантин

В Украине до 30 апреля 2023 года продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он уточнил, что внесены изменения в постановление правительства от 09.12.2020 № 1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
"Карантин по всей территории Украины продлен до 30.04.2023", - написал Мельничук.



Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
 
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