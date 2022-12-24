В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев

24.12.2022 09:00

Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при наличии подозрения о неправомерном получении помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи избавились. Сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Поэтому решено проводить проверки мест жительства ВПЛ только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты населения при наличии подозрения в неправомерном получении помощи. Об этом гражданам обязательно сообщат телефонным звонком.

По словам Верещук, во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается.