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В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций

24.12.2022 15:00
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В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций

По состоянию на 24 декабря работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.
"В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.
Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, возникшая в результате очередных атак дронов 19 декабря, а также на востоке и юге, где Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам и повредила объекты энергетической инфраструктуры. Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно", - сказано в сообщении.



Теги: электростанция, ограничение, область, электроснабжение
 
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