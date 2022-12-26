Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах

26.12.2022 15:00

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в Киеве и еще пяти регионах уже введены аварийные отключения света, сообщает Укрэнерго.

Указано, что есть ограничения в системе передачи электроэнергии из-за значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками оккупантов.

"Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве", – говорится в сообщении.