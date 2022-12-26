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Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах
26.12.2022 15:00
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в Киеве и еще пяти регионах уже введены аварийные отключения света, сообщает Укрэнерго.
Указано, что есть ограничения в системе передачи электроэнергии из-за значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками оккупантов.
"Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве", – говорится в сообщении.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
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