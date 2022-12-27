"Укрзализныця" назначила семь "новогодних" рейсов

27.12.2022 11:00

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние праздники, шесть из них поедут в западном направлении. Об этом сообщается на странице перевозчика в Telegram.

Из-за роста спроса на билеты в направлении Карпат "Укрзализныця" запустит следующие дополнительные рейсы: