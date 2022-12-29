- Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ11:00
- В Украине масштабная воздушная тревога09:00
- Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго13:00
- "Укрзализныця" назначила семь "новогодних" рейсов11:00
- В Минэнерго дали прогноз по электроснабжению на Новый год08:00
- 1 января стартует программа бесплатной замены ламп накаливания на LED17:00
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах15:00
- В ГУР оценили запасы оставшихся у РФ ракет 13:00
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь11:00
- В приложении "Дія" зпустили опрос о дате празднования Рождества15:00
Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ
По состоянию на утро четверга несколько поездов задерживаются более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских агрессоров. Об этом сообщает Укрзализныця.
Пока что из 77 поездов задерживаются пять:
- №7/8 Одесса-Главная – Харьков +2:37
- №1/2 Харьков – Ивано-Франковск +1:07
- №129/130 Кременчуг – Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Южная – Черновцы +0:39
- №65/66 Умань – Харьков +0:37
При этом Киевская кольцевая электричка сейчас работает по расписанию.
Также сообщается, что поезд №38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково – посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.
В Укрзализныце отметили, что все Крепости несокрушимости на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.
При этом посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.
Теги: Укрзализниця, задержка, поезда
- Укрзализныця сообщила о задержке 38 поездов
- Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов
- Из-за обстрелов задерживается ряд поездов из Киева
- Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье
- "Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды
- "Укрзализныця" выплатила компенсации из-за скандала с Саакашвили, возместив пассажирам 50 тыс. грн за задержку поезда Перемышль - Киев
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы12:00
- Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Украине масштабная воздушная тревога09:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе08:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго13:00
- В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств12:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе