В Украине масштабная воздушная тревога

29.12.2022 09:00

Утром 29 декабря объявлена воздушная тревога во всех областях Украины.

Как уточнило оперативное командование Юг, войска РФ вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся до 20 ракет Калибр.

В ряде областей тревога звучит уже более двух часов.