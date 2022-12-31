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Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных
Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Утвержден новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Порядком предусмотрено осуществление ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.
Усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в вопросах организации и ведения воинского учета", - говорится в сообщении.
Теги: учет, Кабмин, призывники
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