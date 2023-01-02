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В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве
02.01.2023 15:00
Ночью 2 января войска РФ вновь атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Украины, зафиксированы повреждения. Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"По состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток", - отметили в компании.
Теги: Киев, авария, отключение, электроснабжение
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