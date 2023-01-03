- В ряде городов Украины зафиксированы новые температурные рекорды10:00
- На Львовщине задержали агента РФ с Донбасса17:00
- В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве15:00
- Ночью над Украиной сбито 39 "Шахедов" и одна ракета11:00
- В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине14:00
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине17:00
- Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных13:00
- В Украине вводится добровольная регистрация онлайн-медиа17:00
- Зеленский рассказал о планах врага на востоке08:00
- Сегодня утром ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 6913:00
В ряде городов Украины зафиксированы новые температурные рекорды
Первый день нового года в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 ° С, что соответствует погоде середины апреля. Об этом сообщила геофизическая обсерватория.
По данным климатологов, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 10,3°С тепла, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.
Максимальная температура в столице поднялась до 13,2°С тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С.
Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5 ° С тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в прошлом году и равнялось 4,4°С.
Всего 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда, а именно значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10°С до +20°С. Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений.
Теги: Украина, температура, рекорд, январь
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово08:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ряде городов Украины зафиксированы новые температурные рекорды10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово08:00
- На Львовщине задержали агента РФ с Донбасса17:00
- В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве15:00
- В РФ заявили об атаке украинского беспилотника на энергообъект в Брянской области13:00
- Ночью над Украиной сбито 39 "Шахедов" и одна ракета11:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- РФ запретила гривню на оккупированных территориях Украины16:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными
- Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года