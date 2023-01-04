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Против экс-ведущей каналов Медведчука возбудили уголовное дело
Против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело. Об этом написал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в фейсбуке.
"Рашистка Диана Панченко уже получила свой подарок — открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала в оккупированные решистами территории на востоке Украины. Где сняла пропаганда ", – написал он.
Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
"Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диано. Пора их встречать за праздничным столом на допросе", - отметил он.
Теги: Донбасс, уголовное дело, ведущая, телеканал, Медведчук
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