Против экс-ведущей каналов Медведчука возбудили уголовное дело

04.01.2023 15:00

Против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело. Об этом написал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в фейсбуке.

"Рашистка Диана Панченко уже получила свой подарок — открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала в оккупированные решистами территории на востоке Украины. Где сняла пропаганда ", – написал он.

Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

"Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диано. Пора их встречать за праздничным столом на допросе", - отметил он.