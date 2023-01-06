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В Укрэнерго призвали экономить электроэнергию

06.01.2023 13:00
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В Укрэнерго призвали экономить электроэнергию

В ближайшее время в Украине ожидается значительное похолодание и энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме увеличение потребления из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления", - подчеркнули в компании.



Теги: похолодание, экономия, электроэнергия
 
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