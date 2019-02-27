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6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель
Ангелы - это существа великой силы, которые существуют во всех религиозных учениях в той или иной форме, пишет lifter и Beliefnet. Они существуют в ином измерении, выходящем за пределы физического, в котором существуют люди. Ангелы являются инструментами Творца и могут действовать как посланники между людьми и Богом.
Точное число ангелов неизвестно, однако, по оценкам богословов, их «сотни миллионов». Основано это мнение на видении апостола Иоанна, описанном в Откровении 5:11.
У ангелов есть имена, хотя мы их не знаем. У них есть личности и специальности. Они могут общаться друг с другом, и с людьми различными способами. Они могут мыслить независимо и обладают свободу выбора между правильным и неправильным. Есть несколько категорий ангелов, с разной властью и авторитетом, и они включают архангелов, серафимов, херувимов и других.
Ангелы окружают нас на протяжении всей нашей жизни и всегда готовы помочь, когда мы просим о помощи. Иногда может показаться, что мы взываем к ним, но они не внимают. На самом деле ангелы всегда слышат, но они могут помочь нам, только если мы дадим им разрешение.
Они вмешиваются только в случае прямого физического вреда или крайней необходимости, во всех остальных случаях - только если мы попросим. По этой причине необходимо не только рассказывать ангелам о наших проблемах, надеждах и желаниях, но и быть уверенным, что мы специально обращаемся к ним за помощью, руководством или вмешательством.
Однако и у них есть ограничения. Если кажется, что ангелы не слышат наших молитв, может случиться так, что мы просим о том, что им не подвластно. Вот 6 вещей, которые ангелы сделать не могут.
- Ангелы не могут изменить универсальные законы.
Например, ангелы не могут изменить закон кармы. В некоторых традициях этот закон называется законом причины и следствия. Это закон плюсов и минусов. Это баланс для души. Если человек не имеет права получать определенное исцеление или дар, потому что не накопил достаточно положительной кармы в своем «кармическом банке», ангелы не могут отвергнуть закон кармы и подарить ему исцеление.
Человек должен иметь кармическое право на получение исцеления. Что могут сделать ангелы, чтобы помочь человеку, так это послать формы милосердия и сострадания человеку и тем, кто взаимодействует с ним. Это поможет человеку быстрее «погасить» свой кармический долг с меньшим сопротивлением.
Ангелы также могут предоставить человеку возможности, которые позволят ему совершать акты служения, которые будут генерировать положительную карму для депонирования в их «кармическом банке». Хотя ангелы не могут помочь нам изменить универсальные законы, они могут помочь нам обращаться с универсальными законами таким образом, чтобы это было наиболее полезным для нас и нашей ситуации.
- Ангелы не могут изменить божественный план.
У Бога есть план для каждого из нас, и все эти планы божественно и совершенно сплетены в божественный план для всей Вселенной. При наших ограниченных человеческих возможностях мы не в силах понять все тонкости Божьего плана. Хотя ангелы знают о Божьем великом замысле и могут понять его, они не могут его изменить.
Если мы просим что-то конкретное, что потребовало бы изменения в божественном плане, ангелы не могут выполнить эту просьбу.
Например, если просьба состояла в том, чтобы помочь человеку переехать в Индию, но божественный план требует, чтобы он провел свою жизнь в Соединенных Штатах, ангелы не могут это изменить. То, что они могут сделать, - это помочь реализовать свою жизненную цель и понять важность этой роли в божественном плане.
Также могут быть другие способы, которыми ангелы могут помочь в выполнении запроса, но другим способом, который не изменяет божественный план. Возможно, мы получаем ответ на молитву, но не так, как мы ожидали, поэтому мы его не узнаем.
- Ангелы не могут изменить божественное время.
Иногда ответ на просьбу о помощи звучит так: «Да, но не сейчас». Наряду с божественным планом все должно происходить в соответствии с божественным временем. События, которые должны произойти, чтобы все выстроилось правильно для выполнения запроса, иногда занимают время, потому что мы все связаны.
Как карточный домик - если мы переместим карту в неподходящее время, весь дом рухнет.
Ангелы проанализируют запрос и выполнят его, как только позволит божественное время. Тем временем ангелы помогут, предоставив толчок, информацию и возможности, которые помогут нам быть готовыми, когда придет божественное время. Таким образом, мы можем в полной мере воспользоваться возможностью и реализовать ответ на нашу молитву как можно скорее, как только наступит подходящий момент.
Иногда мы должны быть терпеливыми и верить, что ангелы знают, что они делают.
- Ангелы не наказывают.
Наказание - это человеческая конструкция. Ангелы не судят нас ни за что, что мы когда-либо говорили, думали, чувствовали или делали. Как аспекты Бога, ангелы любят и поддерживают нас безоговорочно. У них нет суждения, поэтому наказывать не за что. Ангелы могут направить нас в нашей свободной воле, чтобы мы сделали выбор для нашего большего блага, если мы решим не следовать этому руководству, они не судят нас за это.
С точки зрения ангелов, следование их указаниям обеспечивает кратчайший путь, но если мы не решимся пойти по этому пути, это будет просто другой выбор. В конечном итоге все дороги приведут нас обратно в одно и то же место, так что божественный план будет исполнен.
Если мы попросим ангелов помочь нам отомстить или наказать другого, они не станут этого делать. Они не судят нас и не судят наших противников.
- Ангелы не помогают нам избежать болезненных уроков.
Ангелы не могут продвинуть нас вперед по жизни, чтобы мы пропустили болезненный жизненный урок. Определенные уроки являются частью плана для нашей души и должны быть изучены. Этого нельзя избежать, как бы мы ни старались. Ангелы могут помочь нам усвоить урок как можно быстрее, чтобы мы могли двигаться вперед.
Они помогают нам увидеть ситуацию с другой точки зрения; помогают нам осознать, что есть урок, который нужно усвоить, и почему; помогают нам перестать сопротивляться обучению и учат сочувствовать и сострадать себе и другим.
Ангелы могут помочь нам управлять своими эмоциями, скорбеть и отпускать, чтобы минимизировать боль, однако урок должен быть усвоен. Ангелы не хотят, чтобы нам причиняли боль, но иногда это является частью того, чему нужно учиться в жизни.
- Ангелы не могут вступать в конфликт без разрешения.
Ангелы не могут вмешиваться в нашу свободную волю или волю других людей. Мы не можем просить ангелов вмешаться в чужую жизнь или изменить план чужой души. Они могут этого сделать без разрешения конкретного человека. Например, если мы обратились за помощью в исцелении отношений, ангелы могут помочь нам, но другая сторона в отношениях должна на каком-то уровне также дать разрешение ангелам вмешиваться в их план души.
Что ангелы могут сделать в подобном сценарии, так это подать знак в той степени, в которой другой человек в отношениях также на каком-то уровне дал разрешение ангелам ему помогать. Ангелы могут помочь нам расти и меняться, чтобы по мере нашего развития мы оказывали положительное влияние на нашего партнера.
Это влияние, в свою очередь, может помочь им изменить то, как они реагируют на нас, выполнив нашу просьбу о исцелении отношений.
Теги: Донбасс, ангел, защита
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