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Названы цвета, притягивающие деньги как магнит
Найти путь к процветанию можно, выбрав правильный кошелек, одежду и даже оттенок обоев для дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какой цвет привлечет денежное изобилие, чтобы финансовые проблемы остались в прошлом.
Какие цвета привлекают деньги по дням недели
Каждый день недели связан с определенными цветами, и их можно использовать при выборе одежды и аксессуаров. Надев, к примеру, бирюзовое платье в субботу, женщина повысит свои шансы выиграть в лотерею или провести выгодную сделку.
Понедельник. В этот день удачу и денежное благополучие можно привлечь благодаря серебристым, опаловым и жемчужным оттенкам.
Вторник. Цвета, привлекающие деньги: фиолетовый, бордовый, ярко-оранжевый.
Среда. Привлечь богатство в середине недели помогут оттенки зеленого и темно-красного.
Четверг. Не остаться без денежной удачи в четверг помогут оттенки желтого: от насыщенного темного до практически прозрачного.
Пятница. В этот день богатство привлекут оттенки голубого, розового и лимонного.
Суббота. Справиться с материальными трудностями в субботний день можно благодаря бирюзовым, коричневым и серым дымчатым оттенкам.
Воскресенье. Последний день недели принесет удачу, если выбрать золотистые и терракотовые оттенки в одежде или подобрать аксессуары этих цветов.
Денежные цвета по фэн-шуй
Согласно древнему китайскому учению, цвета подбираются согласно стихии. Благодаря этому каждый сможет забыть о финансовых неурядицах.
Стихия Огня: оттенки серебристого, белого, золотого.
Стихия Земли: оттенки синего, фиолетового, розового.
Стихия Воды: оттенки оранжевого и красного.
Стихия Дерева: оттенки зеленого, терракотового.
Стихия Металла: оттенки голубого.
Денежные цвета согласно нумерологии
Подобрать цвет можно и благодаря нумерологическому расчету. Для этого складывают все цифры своей даты рождения. Например: 05.10.1989 = 5+1+1+9+8+9=33=3+3=6. Такой нехитрый расчет поможет найти правильный цвет, привлекающий денежную удачу.
1: оттенки золотого.
2: оттенки зеленого, белый.
3: оттенки розового, голубого.
4: темно-синий, серебро.
5: белый, серебро и золото.
6: розовый, ярко-зеленый.
7: лиловые оттенки, белый.
8: бирюзовые оттенки, черный, темно-синий.
9: алые оттенки.
Цвет кошелька для привлечения денег
Кошелек можно сделать не только вместилищем заработанных денег, но и талисманом, привлекающим финансовое благополучие. Подбирать кошелек нужно самостоятельно, чтобы исключить отток денежной энергетики.
Черный кошелек поможет избавиться от финансовых трудностей. Этот цвет позволяет сосредоточиться на работе и не упустить выгодных проектов.
Красный цвет кошелька привлекает удачу и успех, позволяет владельцу чувствовать уверенность и излучать позитив. Благодаря этому цвету деньги не переведутся.
Белый кошелек способствует разумной экономии. Такие кошельки подойдут тем, кто знает за собой слабость к шопингу и незапланированным тратам.
Золотые и серебряные оттенки кошелька притягивают богатство, особенно если положить внутрь талисман, притягивающий деньги.
Зеленый цвет считается самым лучшим для привлечения денег. Такой цвет не дает тратить лишнее, а также бережет от кражи и потери.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, цвет
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