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В Чили с неба упали пылающие объекты
Нечто распалось на несколько частей.
На территории Чили упали несколько пылающих объектов, которые распались из единого целого, проходя плотные слои атмосферы. Ученые говорят, что это не метеорит, передает Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
А на днях еще один неопознанный объект упал в Чили: с виду похожий на метеорит объект загорелся в плотных слоях атмосферы Земли из-за чрезвычайного трения и распался на несколько частей. После этого люди нашли семь пылающих обломков в разных местах.
Ученые подтвердили, что ни один из найденных семи объектов не является метеоритом, и эксперты пока не могут определить упавшие обломки.
Наиболее вероятно, что Чили стала площадкой для приземления космического мусора, которого развелось очень много на орбите Земли в последние несколько десятков лет.
Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джон Макдоуэлл говорит, что он не наблюдал потенциальных объектов из космического мусора, которые могли бы упасть на Землю. Тем не менее, данные об орбитальных объектах могут быть неточными и обновятся через некоторое время.
Теги: Донбасс, Чили, небо
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