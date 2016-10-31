Умер старейший действующий актер в мире

31.10.2016 09:45

В Москве в реанимационном отделении острых эндотоксикозов Института имени Склифосовского на 102-м году жизни скончался актер Владимир Зельдин, сообщает Обозреватель.

Владимир Зельдин был старейшим из народных артистов СССР, а также старейшим действующим актером планеты.

Он известен ролями более чем в 40 кинокартинах. Среди них: "Карнавальная ночь" (1956), "Дядя Ваня" (1970), "Принцесса на горошине" (1976), "Тридцать первое июня" (1978), "Дуэнья" (1978), "Женщина в белом" (1981), "Тайна "Чёрных дроздов" (1983), "Десять негритят" (1987).