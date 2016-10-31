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Умер старейший действующий актер в мире
31.10.2016 09:45
В Москве в реанимационном отделении острых эндотоксикозов Института имени Склифосовского на 102-м году жизни скончался актер Владимир Зельдин, сообщает Обозреватель.
Владимир Зельдин был старейшим из народных артистов СССР, а также старейшим действующим актером планеты.
Он известен ролями более чем в 40 кинокартинах. Среди них: "Карнавальная ночь" (1956), "Дядя Ваня" (1970), "Принцесса на горошине" (1976), "Тридцать первое июня" (1978), "Дуэнья" (1978), "Женщина в белом" (1981), "Тайна "Чёрных дроздов" (1983), "Десять негритят" (1987).
Теги: Москва, актер, долгожитель
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